Pamela Mastropietro: confermato l'ergastolo per Oseghale

La corte di Assise di appello di Perugia ha confermato la condanna nei confronti di Innocent Oseghale per violenza sessuale nel processo bis per la sola aggravante che si è celebrato dopo la condanna in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata) nel gennaio di cinque anni fa. Applausi in aula alla lettura della sentenza, letta dalla Corte dopo un’ora di camera di consiglio.

Le parole della mamma di Pamela

"E una sentenza giusta, spero sia ergastolo a vita senza sconti di pena", ha detto Alessandra Verni, mamma di Pamela, dopo la conferma dell’ergastolo per Innocent Oseghale anche per la violenza sessuale. La mamma ha confessato di essere "tesa" perché "ho imparato che nella vita non si sa mai, dovevo aspettarmi di tutto. Ma confidavo nei giudici, nella loro umanità e nel fatto che hanno letto le carte". Questa sentenza "un po’ di sollievo me lo da" ma "ora vogliamo gli altri. Ci sono le prove che ci stavano altri, ci sono altri mostri fuori da prendere", ha detto. Dopo la sentenza la mamma di Pamela ha abbracciato amici e parenti e fuori dal tribunale ha urlato ‘ergastolo’.

L'omicidio di Pamela Mastropietro

Pamela è di Roma, ma nell’ottobre 2017 entra in una comunità terapeutica di Macerata per problemi di dipendenza da droga e alcol. Il 29 gennaio 2018 si allontana dalla comunità con l’intenzione di tornare nella Capitale dove però non arriverà mai. Il 30 gennaio 2018 il suo corpo viene trovato fatto a pezzi e diviso in due valigie in via dell’Industria, a pochi chilometri da Macerata. Pamela è morta a 18 anni.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a ucciderla è stato proprio Oseghale, 33 anni, dopo averla drogata con eroina e dopo averla violentata. Poi, per disfarsi del corpo, l'ha smembrata e gettata via nei due trolley. Oseghale è stato condannato in tutti i gradi di giudizio per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Pamela, La Cassazione ha invece annullato con rinvio la sentenza di condanna per stupro. Da qui il nuovo giudizio, con la sentenza di oggi mercoledì 22 febbraio.