Palo del tram usurato crolla su auto in sosta

Tragedia sfiorata a Roma, al quartiere Flaminio. Poco dopo le 7, per l'usura un palo dell'Atac che sostiene i fili della linea 2 del tram è caduto su due auto parcheggiate all'altezza del numero civico 354 della Flaminia, finendo poi sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. La circolazione del tram 2 è stata interrotta fino alle 10:50. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.