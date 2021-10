Palmiro Togliatti, nascondono in auto spray urticante e un kit per lo scasso

La scorsa notte, nel corso di alcuni controlli, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno denunciato a piede libero due stranieri di 23 e 40 anni, entrambi già con precedenti, rispettivamente, il primo per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, il secondo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.



I due sono stati fermati in viale Palmiro Togliatti, a bordo di una auto con targa straniera. Dopo una perquisizione personale e del mezzo, sono stati trovati in possesso, il 23enne di una chiave telescopica in acciaio con manico in gomma, l’altro di uno spray urticante al peperoncino, che sono stati entrambi sequestrati.