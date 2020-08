Palmiro Togliatti, tentano furto in appartamento: preso un ladro. Caccia al complice

Un romano di 40 anni con precedenti, è stato arrestato ieri poco dopo le 12, in viale Palmiro Togliatti 108 a Roma, per furto aggravato in concorso.

L'uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia del commissariato Tuscolano e dai colleghi del Reparto Volanti, allertati da alcuni residenti, mentre tentava di accedere in un'abitazione in zona Cinecittà dopo aver danneggiato la porta d'ingresso.

Con lui anche un complice che è riuscito a darsi alla fuga. L'arrestato sarà processato per direttissima. Sequestrati gli arnesi usati per lo scasso della porta dell'appartmanto. Indagini in corso per risalire al complice.