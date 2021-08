Palmarola, morto dopo essere caduto dal quarto piano: si aggrava la posizione dell'amico

Nascondeva in casa hashish e una pistola. Si aggrava la posizione dell'amico del ragazzo di 33 anni trovato morto nella mattinata di venerdì scorso, nel giardino condominiale di una palazzina a Palmarola, quartiere di Roma situato nel territorio del XIV Municipio.

L'uomo, infatti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Trionfale perché secondo quanto ricostruito, poco dopo la tragedia aveva provato a lasciare in custodia ad una vicina di casa oltre 100 grammi di hashish che nascondeva in casa. Al rifiuto della donna, ha poi gettato nel cassonetto della spazzatura lo stupefacente, trovato e sequestrato dai militari. Per questo motivo, è finito nei guai per "detenzione ai fini di spaccio". Arresto convalidato nel processo per direttissima tenuto sabato.

Non solo. L'uomo è stato anche denunciato per "morte in conseguenza di altro reato". Proseguono infatti le indagini per capire se il 33enne avesse consumato l'hashish a casa del suo amico, prima di essere rinvenuto cadavere venerdì mattina. Ad aiutare gli investigatori, saranno gli esiti degli esami autoptici attesi nei prossimi giorni.

Al momento, secondo la ricostruzione dell'Arma, viene comunque confermata la prima tesi investigativa. Nessuno dei vicini ha udito urla o rumori che facciano pensare a una lite tra i due amici. Il medico legale intervenuto sul posto, inoltre, non ha riscontrato segni evidenti di violenza o di colluttazione.