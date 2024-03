Crollano i pali del telefono, auto nel fossato per evitare di rimanere schiacciata

In transito sulla strada ha visto i pali del telefono venire giù a catena, sei, uno dietro l'altro. Un possibile pericolo con l'automobilista che al fine di evitare il peggio è finito con l'auto nel fossato. Uno smottamento, favorito dal maltempo che da martedì si sta abbattendo sui cieli della Capitale. Il crollo a Torricola, in zona Capannelle.

L'intervento delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco in via della Stazione di Torricola. Al fine di mettere in sicurezza la zona, la strada è stata temporaneamente chiusa con impossibilità per gli utenti di raggiungere la vicina stazione ferroviaria. Nessuno è rimasto ferito.