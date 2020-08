Scale di una palazzina a rischio crollo: evacuate 8 famiglie

Una palazzina sgomberata perché il vano scale è a rischio cedimento strutturale, con un cartello, scritto a penna che recita "pericolo crollo, non entrare. Edificio sgomberato".

Succede a Roma, in via Tonale 14, quando nella serata del 20 agosto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano sono dovuti intervenire per dare assistenza a otto famiglie fatte evacuare dalla palazzina Ater dove vivono.

I fatti. Tutto è andato in scena nella giornata di giovedì. I pompieri, dopo una attenta analisi e un sopralluogo tecnico, hanno disposto l'evacuazione della palazzina per un problema che riguarda il cedimento di un solaio del vano scale della scala M della palazzina Ater in via Tonale.

La polizia locale ha così offerto assistenza allogiativa alle 8 famiglie: sette hanno trovato accoglienza da amici e parenti, mentre per un nucleo familiare è stato attivato il protocollo assistenziale del Campidoglio con il supporto della protezione civile e i servizi sociali di Roma Capitale. Nel frattempo Ater è stata invitata anche a ripristinare la sicurezza della palazzina, procedendo alle verifiche strutturali e agli eventuali interventi.