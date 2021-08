Tragedia in mare: papà-eroe muore per salvare i figli travolti dalle onde

Per Massimo Armeni non c'è stato nulla da fare. I due bimbi di 6 e 8 anni trasportati in ospedale con la madre

Quando ha visto i figli chiedere aiuto non ci ha pensato un solo secondo, si è gettato in mare con la moglie e li ha salvati. Un gesto eroico costato la vita al padre di due fratellini di 6 e 8 anni, morto poi annegato. La tragedia davanti a centinaia di bagnanti su una spiaggia libera di Ladispoli. A perdere la vita Massimo Armeni, 66enne romano residente nella zona del Divino Amore che si trovava in vacanza con la famiglia sulla costa nord laziale.

La tragedia si è consumata intorno alle 17:00 di giovedì 5 agosto su un tratto di spiaggia libera della costa di Ladispoli in via Sanremo. Al mare con la moglie ed i due figli, Riccardo di 8 anni e Ludovica di 6, i quattro erano appena arrivati in spiaggia quando il padre ha visto fratello e sorella in balia delle onde e della risacca, con la corrente che dopo averli trascinati a largo nel volgere di pochi minuti li stava spingendo sugli scogli.

Una situazione di pericolo con Massimo Armeni e la moglie che si sono gettati subito in mare per salvare i due figli assieme agli assistenti di salvataggio del vicino stabilimento balneare La Baia Beach. Messi in salvo i due bambini, Massimo Armeni è stato però trascinato a sua volta dalla corrente ed è poi morto annegato.

Portato sulla battigia inutili sono stati i tentativi di rianimare l'uomo, andati avanti diverso tempo. Il personale del 118 arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso di Massimo Armeni. Feriti ma non in pericolo di vita la moglie del 66enne romano ed i due figli di 6 ed 8 anni trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della Stazione di Ladispoli, gli uomini della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia Municipale di Ladispoli, a cui sono affidate le indagini.