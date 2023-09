/ Via Enzo Martinelli

"Un uomo si masturba fuori dalla finestra". E il papà inferocito fa irruzione nella scuola

L'episodio si è verificato dopo le 15 del 15 settembre in via Enzo Martinelli a Fonte Laurentina. Intervenuta la polizia per calmare il genitore che ha dato in escandescenze in seguito a un racconto rimasto senza effettivi riscontri