Perde l'orientamento in montagna insieme ai figli di 6 e 8 anni, recuperati dal soccorso alpino

Paura ma nessuna conseguenza per un padre ed i suoi due figli piccoli recuperati dai soccorritori dopo aver perso l'orientamento durante una escursione in montagna. Sono stati gli uomini del corpo nazionale nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio ad intervenire nel primo pomeriggio di oggi - lunedì 5 settembre- per recuperare due bambini di 6 e 8 anni accompagnati dal padre dispersi sui Monti Lucretili, in provincia di Roma, nel territorio del comune di San Polo dei Cavalieri.

L'uomo, dopo essersi reso conto di aver perso l'orientamento nei pressi del Monte Gennaro, si è diretto su un'altura dove ha contattato il 112 inviando la propria posizione. Sul posto è giunta via terra una squadra del soccorso alpino della stazione di Roma e provincia che, constatate le buone condizioni di tutti e tre, li ha riaccompagnati a Prato Favale. A supporto delle operazioni anche i vigili del fuoco e i militari dell'arma dei carabinieri.