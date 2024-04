Padre e figlio minacciati in auto e rapinati da una coppia di banditi armati di bottiglie

Erano in auto quando sono stati minacciati da due uomini armati di bottiglie. Vittime padre e figlio, rapinati di oro, cellulare e portafogli in zona Appio Tuscolano. Il furto mercoledì sera.

Secondo quanto riferito in sede di denuncia agli agenti del commissariato Appio di polizia, padre e figlio (rispettivamente di 60 e 20 anni), erano fermi in auto in un parcheggio di via Casilina Vecchia. Poco dopo le 23:30 si sono trovati davanti due malviventi, "nordafricani". Minacciati con delle bottiglie i due sono stati costretti a consegnare quanto avevano ai malviventi: lo smartphone, un anello e una collana d'oro il papà, e il telefono cellulare e il portafoglio contenente 200 euro il figlio.

Richiesto l'intervento al 112 i due hanno raccontato l'accaduto alla polizia. Cominciate le ricerche dei due malviventi sulla rapina indagano gli agenti del commissariato San Giovanni di polizia.