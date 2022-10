Il padre ed il figlio che coltivano cento piante di marijuana nell'ovile

Traditi dal vento che ha portato i carabinieri alla piantagione. Ad accomunare padre e figlio il pollice verde, per la marijuana. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Civitavecchia in transito in una strada periferica di Cerveteri, in un’area totalmente agreste, a causa del forte vento, ad avvertire un forte odore acre caratteristicamente associato alla marijuana.

Arrivati nei pressi di un ovile, parzialmente occultato tra alcuni alberi di quercia, i militari hanno notato alcune piante di canapa indiana. Rintracciati i proprietari, i militari sono entrati all’interno del fondo e si sono ritrovati davanti una vera e propria piantagione, con tanto di sistema di irrigazione e griglie paravento. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sequestrato circa 100 piante, arrivate anche a due metri di altezza e cariche di infiorescenze.

Identificati in padre e figlio di 64 e 34 anni, già noti con precedenti sono stati arrestati. All’esito dell’udienza tenutasi presso il tribunale di Civitavecchia, il fermo è stato convalidato ed entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cerveteri.