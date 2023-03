Padre esasperato denuncia e fa arrestare il figlio: lo minacciava e gli chiedeva soldi

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca con l'accusa di estorsione. E' stato il padre dell'uomo, 74 anni, a denunciare il figlio: quest'ultimo gli ha chiesto 200 euro per comprare droga e, al rifiuto, ha iniziato a minacciarlo.

Il padre ha deciso così di chiedere aiuto ai militari ed è andato in caserma di via Parasacci. I carabinieri hanno subito bloccato il figlio che si trovava nella macchina del padre con la compagna, trovandolo in possesso di 2 grammi di cocaina e di una siringa usata.

L'uomo è stato portato in tribunale che ha disposto la custodia in carcere.