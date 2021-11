"Ho già perso un figlio, salvate l'altro": parla il papà del detenuto evaso dal Pertini

"Ho già perso un figlio, salvate l'altro". A parlare è Marco Brunetti, papà di Federico, il ragazzo di 24 anni che, in poco tempo, è evaso due volte dall'ospedale Pertini di Roma. Una storia al limite che racconta l'altra faccia della medaglia, quella di un genitore che dopo aver perso un figlio, non vuole perdere anche l'altro.

Federico Brunetti, infatti, è un ragazzo problematico, con traumi da tossicodipendenza che il padre, un imprenditore 56enne, non nasconde. Anzi. Mette in mostra. Li evidenzia. Così come non nasconde gli errori fatti dal figlio di 24 anni. "Ha sbagliato, è giusto che paghi. - spiega Marco Brunetti a RomaToday - Ma se questo ragazzo decidono di rimetterlo dentro, morirà. Se lo lasciano al Pertini, la situazione non migliorerà. Mio figlio ha una doppia diagnosi, è stato giudicato incompatibile con il sistema carcerario. Sono sette mesi che aspetta un posto in una residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma a Roma e nel Lazio non si trova una struttura. Cosi lo stanno uccidendo. Ha bisogno di cure e ne ha tutto il diritto".

Federico Brunetti era stato arrestato con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato dei beni dello stato ed interruzione di pubblico servizio", lo scorso sette aprile a Ponte Mammolo. Il padre, non nasconde gli errori del figlio. Prova però a darne una chiave di lettura, per quanto possibile: "Federico è stato arrestato perché aveva bloccato la corsa della metropolitana usando un estintore, è stato arrestato e portato a Regina Coeli dove è rimasto fino alla fine di settembre. Poi da ottobre, su disposizione del giudice, è stato portato al Pertini. Lui ha una diagnosi psicotica e una dipendenza da cocaina. Non è un pericoloso criminale, ha iniziato a star male da quando il fratello è stato ucciso da un poliziotto fuori servizio che gli ha sparato alle spalle a Guidonia dopo una tentata rapina, fallita, a un portavalori con un'arma giocattolo".

Il 9 novembre scorso, per la seconda volta in un mese (la prima il 12 ottobre), Federico è evaso dal Pertini. È stato il padre a riconsegnare il figlio alla polizia penitenziaria. "Federico mi ha chiamato dicendo che era uscito e lo sono andato a recuperare. Sono il primo a dirgli che deve stare tranquillo. Martedì è evaso dalla porta, non si è calato con le lenzuola. È andato dal barbiere, perché aveva la barba così lunga che non riusciva a mangiare. In ospedale non si trova nessuno che gli tagli i capelli, come è possibile? Lo tengono chiuso in una stanza. Non ha tv, radio, non parla con nessuno. Solo 15 minuti di visita. C'è un medico che dice che lì non è un ospite gradito", versione che il Pertini smentisce.

"Così, quando si è in una situazione problematica come Federico", il detenuto - paziente, secondo il padre, "non si aiuta, ma si affossa". Federico, aggiunge, "deve scontare la sua pena, ma ha tutto il diritto dì essere curato". Per il 24enne il giudìce ha disposto l'ampliamento della ricerca di una Rems, non solo nel sistema sanitario regionale, ma in tutta Italia. "Ora è undicesimo in graduatoria, ma l'iter è lungo. Lo Stato mi deve dire se Federico ha diritto di essere curato e recuperato o se lo vogliono vedere morto", si sfoga il papà.

"Non è un criminale, sta male. È un ragazzo buono, ha sempre fatto sport. Ha studiato. Chiedo aiuto alle istituzioni affinchè possa essere curato come si deve, in una struttura dedicata. Ne ha tutto il diritto. Altrimenti lo dicessero, che lo vogliono ammazzare. È un ragazzo giovane che si può e si deve recuperare. Io farò di tutto per salvarlo", il grido d'aiuto di Marco Brunetti che non vuole perdere un altro pezzo di cuore.