Casal Bertone: padre accoltella il figlio al torace durante una lite

Prima le parole grosse, poi gli spintoni ed infine le coltellate. Ad essere colpito al torace con un fendente un 30enne, a ferirlo nel corso di una lite il padre, poi arrestato dalla polizia. Le violenze stanotte in zona Casal Bertone, nel quadrante nord est della Capitale.

In particolare l'aggressione è avvenuta fra via di Casal Bertone e via di Portonaccio. Per motivi ancora al vaglio degli investigatori il padre ed il figlio, rispettivamente di 57 e 30 anni, entrambi romeni, hanno cominciato una furiosa lite in strada che in poco tempo si è tramutata in aggressione. Ad avere la peggio il 30enne, colpito con una coltellata all'altezza del torace. Ferito in una pozza di sangue il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale dall'ambulanza con il padre che si è invece dato alla fuga.

Accompagnato al Sandro Pertini per sua fortuna il 30enne non è stato colpito negli organi vitali ed è stato refertato con 15 giorni di prognosi. A Casal Bertone sono invece intervenuti gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Sant'Ippolito, diretti rispettivamente dai dirigenti Giuseppe Rubino e Nicola Giantomasi, che nel volgere di poco tempo hanno quindi rintracciato il padre in alcune baracche della vicina via Galla Placidia, strada che collega l'uscita del tronchetto urbano dell'A24 con la via Tiburtina.

Identificato in un cittadino romeno di 57 anni il padre è stato poi arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate.