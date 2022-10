Pacco sospetto nel cortile dell'ambasciata russa

Un pacco sospetto all'interno del cortile dell'ambasciata russa a Roma. Questo quanto ha fatto scattare l'allarme nella notte all'interno del perimetro della sede diplomatica della Russia in zona Castro Pretorio, poco distante da Termini. A notare il pacco il personale di sicurezza che ha quindi allertato i militari dell'esercito che si trovano in presidio fisso nell'ambito dell'operazione strade sicure davanti all'edificio che si trova in via Gaeta.

Scattato l'allarme i soldati hanno richiesto l'intervento alle forze dell'ordine con l'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia Roma Centro assieme agli artificieri del comando provinciale dei militari dell'Arma. Una situazione di potenziale pericolo, nel corso della quale sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza, compreso il possibile attacco biologico.

Messa in sicurezza la zona gli artificieri hanno quindi ispezionato il pacco di plastica sospetto. Una volta aperto all'interno sono stati trovate carte di giornale, cereali e dei rifiuti. Sul posto è stato quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico).

Escluso un evidente pericolo radioattivo i pompieri hanno escluso al momento la possibile minaccia biologica con il materiale che si trovava nel pacco inviato nei laboratori specializzati al fine di fugare ogni dubbio sulla composizione del materiale contenuto all'interno.

Rientrato l'allarme sul caso indagano i carabinieri che al momento non escludono nessuna ipotesi, dall'atto dimostrativo al gesto isolato per manifestare vicinanza alla popolazione coinvolta nel conflitto fra Russia ed Ucraina.