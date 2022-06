Pacco bomba nella sede di Leonardo, era pronto ad esplodere: scatta l'allarme all'ex Finmeccanica

Un pacco bomba pronto ad esplodere e potenzialmente offensivo. E' quanto arrivato lunedì mattina nell'ufficio delle poste della sede di Leonardo Spa, ex Finmeccanica, a Prati. L'allarme è scattato intorno alle 11:30 dalla sede di piazza Monte Grappa richiedendo l'intervento degli artificieri della polizia.

La busta è stata segnalata prima di essere aperta mentre si trovava nell'ufficio corrispondenza della sede di Leonardo. Immediato l'intervento della polizia con gli investigatori della digos, del commissariato Prati e gli artificieri che hanno disinnescato il plico che sarebbe potuto esplodere mettendolo in sicurezza senza farlo brillare. Una operazione svolta in massima sicurezza nel corso della quale non è stato necessario evacuare nessuna delle persone presenti nel palazzo e negli edifici adiacenti.

Sono in corso le indagini da parte degli investigatori della questura di Roma che al momento non escludono nessuna ipotesi, dalla matrice anarchica ad una eventuale azione legata alla guerra in Ucraina. Resta da comprendere se il plico postale fosse indirizzato ad un ufficio in particolare, aspetto sul quale gli inquirenti al momento mantengono le bocche cucite.