La coppia di baby ladre specializzata nei furti all’outlet

Abiti e accessori del valore di oltre 500 euro nascosti nelle borse o stivati direttamente in macchina, rubati dagli scaffali dei negozi dell’outlet di Valmontone: almeno sei quelli presi di mira dalle giovanissime ladre scoperte venerdì dai carabinieri della stazione locale.

Le ragazze, 20 anni una, ancora minorenne l’altra ed entrambe residenti in provincia di Roma, entravano nei negozi, portavano i capi in camerino e poi staccavano le pacche anti-taccheggio. Poi mettevano gli abiti prescelti nelle borse e uscivano dai negozi indisturbate. Sino a quando però non hanno attirato l’attenzione degli addetti alla vigilanza dell’outlet, che le hanno segnalate ai carabinieri.

I militari, arrivati al centro commerciale, le hanno individuate e bloccate. In una borsa avevano ancora diversi capi privi di placche, il resto era nella macchina della ventenne: la ragazza è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato e condannata a un anno di reclusione (pena sospesa) al termine del processo per direttissima, la minorenne è stata invece segnalata alla procura del tribunale dei minori. La merce è stata recuperata e restituita ai negozi.