L'outlet degli abiti griffati rubati

Un outlet degli abiti griffati, ma rubati. Siamo a Ostia dove la polizia ha fermato tre cittadini cileni di 42, 34 e 24 anni, perché gravemente indiziati del reato di ricettazione.



I poliziotti del X distretto Lido, durante il consueto servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Rodolfo Grimaldi Casta per la segnalazione di tre persone sospette. Giunti sul posto, hanno subito notato due uomini che uscivano dal civico indicato dalla sala operativa con delle buste di grosse dimensioni tra le mani. I due, alla vista degli agenti, hanno subito tentato di disfarsi dei bustoni per poi darsi alla fuga, ma sono stati raggiunti, bloccati e identificati per due cittadini cileni di 42 e 24 anni.

Successivamente i poliziotti li hanno controllati e, indosso a uno di essi, hanno rinvenuto un mazzo di chiavi con le quali hanno avuto accesso a un appartamento dove hanno sorpreso una donna, anche lei cilena, di 34 anni.

Gli agenti hanno rinvenuto, all’interno delle buste e nell’abitazione, numerosi indumenti di note “griffe”, quasi tutti ancora muniti di cartellino e anti-taccheggio. In casa, i poliziotti hanno trovato anche una busta schermata, un rotolo di carta stagnola utilizzata per schermare gli articoli, una calamita per rimuovere i taccheggi, alcune parrucche e 900 euro, di cui i tre non hanno saputo giustificare la provenienza.

I tre sono stati sottoposti a fermo; in particolare, i due uomini, di 42 e 24 anni, sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, mentre la donna, 34enne, è stata associata presso il carcere di Rebibbia femminile. La procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e l’adozione della custodia cautelare in carcere. Sequestrata la refurtiva.