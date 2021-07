Ottavia, tentano di occupare una casa: bloccate due giovani donne

Entrambe sono state denunciate, a piede libero, per invasione di edifici

/ Via Silvio Antoniano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono riusciti a sventare una occupazione abusiva di un appartamento del comune in via Silvio Antoniano. Chiamati da alcuni vicini che avevano udito trambusto al piano terra dello stabile, i militari sono intervenuti ed hanno intercettato due donne rom di 20 e 33 anni che sono state bloccate. Entrambe sono state denunciate, a piede libero, per invasione di edifici.