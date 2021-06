Ostiense, non accetta la fine della loro storia e colpisce la ex con una testata davanti alla figlia

Visitata dal personale del 118, la donna ha rifiutato le cure mediche e non ha voluto sporgere querela per l'aggressione subita

Stava passeggiando con la figlia di 11 anni quando è stata avvicinata dal suo ex compagno e aggredita con una testata. Vittima una 40enne di Milano soccorsa dai carabinieri della Stazione San Paolo che, intervenuti, hanno denunciato a piede libero un 36enne romano con le accuse di "percosse e maltrattamenti contro familiari o conviventi".

I militari, che stavano perlustrando la zona di Ostiense, hanno visto una discussione particolarmente animata tra un uomo e una donna e sono subito intervenuti per sedare gli animi. Pochi istanti prima, la donna - una 40enne originaria di Milano - mentre era in compagnia della figlia di 11 anni avuta da una precedente relazione, aveva avuto una violenta discussione in casa con il suo ex compagno, durante la quale era stata colpita al volto da una testata.

La vittima, prima dell'arrivo dei Carabinieri, stava tentando di raggiungere la sua auto insieme alla figlia, per scappare dalla furia del 36enne. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di appurare che il 36enne non aveva mai accettato la decisione della donna di interrompere la loro relazione sentimentale, iniziata nel mese di gennaio del 2020. Visitata dal personale del 118, la donna tuttavia ha rifiutato le cure mediche e non ha voluto sporgere querela per le percosse ricevute.