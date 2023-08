I topi d'appartamento sorpresi con gli attrezzi da scasso nascosti nel cambio dell'auto

Aumentano i controlli delle forze dell'ordine contro i furti in appartamento in una Roma semi deserta per le ferie d'agosto, ed è stato proprio durante un controllo in zona Ostiense che i carabinieri del nucleo radiomobile sono risuciti a individuare due uomini che, a bordo della loro auto, avevano tutta l'attrezzatura necessaria a introdursi negli appartamenti.

I militari hanno deciso di intervenire quando, nel cuore della notte, hanno visto un’auto ferma in strada con a bordo due uomini. Quando si sono avvicinati hanno accertato che si trattava di due cittadini georgiani, di 40 anni, entrambi senza fissa dimora e con qualche precedente.

I due si sono mostrati subito molto nervosi, e i carabinieri hanno quindi deciso di perquisire l'auto. A bordo hanno trovato, nascosti all’interno della cuffia del cambio, numerosi attrezzi da scasso utilizzati per forzare serrature. I due sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso.