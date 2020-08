Carenze igieniche e cibi mal conservati: blitz dei vigili in un locale etnico

Blitz della polizia locale di Roma Capitale nelle zone di Ostiense e San Paolo. Nell'ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi, a tutela della salute pubblica e a contrasto dei fenomeni illeciti legati alla movida, questa notte gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto, unitamente a personale del GSSU, hanno eseguito accertamenti mirati.

All'interno di un negozio di cibi etnici, gli agenti hanno rilevato violazioni alle norme sulla sicurezza alimentare, con cibi non tracciabili e mal conservati, che sono stati posti sotto sequestro.

A causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate all'interno dei locali, gli agenti hanno provveduto ad inoltrare apposita segnalazione alla Asl territorialmente competente.



Particolare vigilanza per la verifica del rispetto delle norme anti alcol all'interno del Parco Schuster con diverse decine di persone identificate, mentre sono una ventina le attività sottoposte a controlli.

Sanzioni scattate per un minimarket per vendita di alcolici fuori dall'orario consentito e nei confronti di altre attività di somministrazione, per aver proseguito la vendita di bevande alcoliche da asporto in orario interdetto. Complessivamente le sanzioni elevate ammontano a più di 8mila euro.