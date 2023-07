Malore durante il bagno in mare, uomo muore sulla spiaggia di Ostia

Tragedia martedì pomeriggio nelle acque davanti alla spiaggia libera "Senape" di Ostia Ponente: un uomo di 82 anni è morto dopo essersi sentito male mentre stava facendo il bagno.

Il bagnante deceduto

Il pensionato, nato a Roma ma da anni residente in Germania, è stato inizialmente soccorso dagli altri bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno chiamato il 118 segnalando la situazione. Al loro arrivo i soccorritori hanno disperatamente provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare: l'uomo è morto sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia, che hanno informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria. Una morte che punta nuovamente i riflettori sull’assenza di bagnini in quattro delle sei spiagge libere del municipio X, problematica di cui si dibatte ormai da tempo.

L'assenza di bagnini nelle spiagge libere

Perché nella spiaggia Senape non era presente un bagnino? Il municipio X, in previsione dell’avvio della stagione balneare, aveva pubblicato un bando per l’individuazione di soggetti privati a cui affidare la gestione delle sei spiagge libere di Ostia. Le offerte si sono concentrate solo su due arenili, SPQR (ex l’Arca) e la spiaggia Grigia (ex Spiaggetta) che, di conseguenza, dal 10 maggio hanno sul posto il personale addetto al salvamento. Si tratta di un onere che i privati garantiscono ottenendo in cambio la possibilità di noleggiare, a prezzi calmierati, lettini ed ombrelloni. L’idea di proporre ai privati “non vincitori” la gestione delle altre quattro spiagge libere non ha però sortito gli effetti sperati. Da circa due mesi quindi, vale a dire dall’avvio della stagione balneare, in quattro spiagge libere di Ostia non ci sono bagnini.

I commenti

“Esprimo profondo cordoglio per la morte dell'uomo colpito da malore sulla spiaggia libera Senape, a Ostia Ponente. Quel tratto, dove già l'anno scorso ci fu un'altra tragedia, risulterebbe privo non solo di bagnini, ma anche di una basilare attrezzatura per la defibrillazione – ha fatto notare il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara – È urgente riportare i servizi essenziali sul litorale di Roma: un obiettivo che deve tornare al centro dell'azione municipale e capitolina, e che ribadirò durante il Consiglio straordinario di martedì prossimo”.

Parla senza mezzi termini di “una tragedia annunciata” il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori. Un dramma che è “frutto dell’inadempienza e della paralisi dell’amministrazione capitolina, incapace perfino di organizzare un dovuto servizio di salvamento in mare che avrebbe forse potuto evitare che un uomo colto da malore perdesse la vita in pochi centimetri d’acqua”. Quanto accade è inverosimile, sull’arenile comunale di Ostia Ponente non c’è un bagnino e mancano le attrezzature di soccorso”. A fronte di quanto successo, Santori si è spinto a chiedere che “qualcuno abbia la decenza di dimettersi” per errori definiti “fatali” che finiscono per “esporre quotidianamente cittadini e turisti a rischi e pericoli”.

Cordoglio per quanto accaduto è stato espresso da Andrea Bozzi, capogruppo municipale di Azione in una nota firmata insieme ai consiglieri capitolini Flavia De Gregorio e Francesco Carpano. "Purtroppo la disgrazia era prevedibile e giorni fa soltanto il tempestivo intervento del bagnino di una spiaggia in concessione salvò la vita di un altro bagnante che stava per affogare in un altro arenile comunale senza bagnini. E' responsabilità del Municipio X e del Campidoglio, che da mesi si rimpallano la delega al Litorale, non essere riusciti a dotare tutte le spiagge libere di Ostia si un servizio di salvamento, avendo fatto i bandi in grave ritardo, per poi cercare di dare in extremis un affidamento alla Croce Rossa, ormai impegnata altrove. Lavorando per tempo - hanno sottolineato i tre consiglieri di Azione - avrebbero potuto rivolgersi anche alle associazioni cani da salvataggio, utilizzati in tutta Italia e spesso addestrati a Roma e invece niente: soltanto i cartelli con il divieto di balneazione che non possono frenare la massa di bagnanti. Chiediamo perciò al Presidente del Municipio X Falconi e al Sindaco Gualtieri di attivarsi subito per fare una convenzione con l'Ares 118 e dotare il tratto di mare di Ostia ponente di un'ambulanza fissa, che tuteli la vita dei bagnanti in caso di emergenza. Non possiamo rischiare di piangere altre vittime".