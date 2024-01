Ostia, spacciatore in monopattino preso dopo inseguimento

Spacciava droga in monopattino, ma è stato bloccato dopo una breve fuga sul lungomare. A finire nei guai un 28enne colombiano fermato per le strade di Osti. Poco dopo, un uomo fermo sul bordo della carreggiata, è stato raggiunto dal ragazzo a bordo del mezzo, che gli ha consegnato una bustina di plastica contenente una sostanza di colore scuro in cambio di 60 euro.

Gli agenti hanno prontamente fermato i due uomini che, invano, hanno tentato di darsi alla fuga. Gli agenti li hanno perquisiti e hanno trovato il 28enne in possesso di diverse bustine contenenti circa 51 grammi di hashish e 140 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Gli investigatori hanno sequestrato la sostanza e il denaro. L’uomo è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.