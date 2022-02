Ostia, nuovo blitz dei carabinieri nelle case Ater occupate abusivamente: cinque denunce

Ancora un’operazione di sgombero di appartamenti Ater occupati abusivamente a Ostia. I carabinieri del litorale, affiancati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e da personale tecnico di Ater e Areti, hanno controllato una serie di edifici e denunciato cinque persone per occupazione abusiva.

Le occupazioni sono state accertate in locali e appartamenti Ater disseminati tra via delle Ebridi, via dell’Appagliatore e viale Vasco De Gama. Un’altra persona è stata invece denunciata per furto di energia elettrica e segnalata dopo essere stata trovata in possesso di 1,2 grammi di marijuana.

Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno anche denunciato una persona per tentato furto di generi alimentari in un’attività commerciale, mentre la responsabile legale di una delle attività ispezionate insieme ai Carabinieri del Nil è stata denunciata per avere installato un impianto di videosorveglianza senza l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma.

Lunedì mattina i carabinieri di Ostia avevano condotto un’altra operazione simile, sgomberando un appartamento di Ater in via della Martinica occupato abusivamente da Filomena Di Silvio e da sua madre, Giacinta Spada.