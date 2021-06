Tirate per i capelli e prese a calci da branco di bulle: fuggono e si rifugiano in un chiosco

Uno sguardo sbagliato. Questo il motivo alla base del pestaggio che domenica 31 maggio scorso, ha visto come vittime due sorelle violentemente picchiate da una 16enne e alcuni suoi amici, nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare di Ostia. Grazie ad un'indagine degli investigatori del X Distretto Lido, la 16enne è stata identificata e denunciata.

Stando alla ricostruzione della polizia, intorno alle 22.50 del 31 maggio scorso, mentre i clienti di un chiosco sul lungomare venivano invitati a lasciare il locale per il previsto coprifuoco, la 16enne, senza un apparente motivo, tirava i capelli ad una delle due giovani vittime che, dopo essere caduta a terra, veniva presa a calci e pugni anche da altre ragazze sopraggiunte subito dopo.

A quel punto la malcapitata per sfuggire alla furia del branco si è rifugiata nel chiosco, dove anche la sorella è stata furiosamente picchiata dal gruppo. Entrambe le vittime hanno riportato lesioni guaribili con 15 giorni di prognosi. L'intervento immediato da parte degli agenti della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi. Dopo la denuncia per lesioni aggravate, è arrivato il provvedimento del Questore applicato nei confronti della 16enne di Ostia, il cosiddetto "Daspo urbano" o "Dacur".

La Questura di Roma, dopo gli accertamenti svolti dagli agenti della Divisione Anticrimine, "valutata la pericolosità dei comportamenti della ragazza, al fine di garantire la sicurezza pubblica nella zona del Lungomare ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano favorire l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, ha emesso nei confronti della minorenne il provvedimento", si legge in una nota. Il Daspo non permetterà alla ragazza di accedere dalle 18 alle 6 del mattino ai locali pubblici e di stazionare nelle immediate vicinanze dei locali sul Lungomare di Lido di Ostia da via Carlo Avegno fino a Via del Lido di Castel Porziano, dove potrà solo transitare senza sosta. L'inosservanza del provvedimento prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 8 a 20 mila euro.