Ostia, rissa sul lungomare: arrestate due ragazze e un 19enne. Feriti 4 agenti

I tre giovani, nei guai per resistenza a pubblico ufficiale, sono stati anche denunciati per rissa

Dopo aver partecipato a una rissa sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia, hanno aggredito quattro poliziotti del X Distretto intervenuti per sedarla. E' successo sabato sera, alle 21.

In manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono finite due ragazze ventenni, e un egiziano di 19 anni con precedenti. I tre sono stati anche denunciati per rissa. I quattro agenti hanno avuto quattro giorni di prognosi per le contusioni riportate.