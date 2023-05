Il riconoscimento facciale dei pusher di Ostia Nuova per limitare l'ingresso nelle basi dello spaccio

Utilizzavano un video citofono per identificare e fotografare chi citofonava al palazzo. L'immagine veniva quindi rimbalzata di cellulare in cellulare e se il cliente o il corriere della droga veniva riconosciuto allora la porta veniva aperta, altrimenti no. E così in caso di visite sgradite, quelle delle "guardie", chi nasconde droga in casa ha tutto il tempo di buttare la merce.

Succede a Ostia Nuova, nei palazzi di via Marino Fasan, uno delle roccaforti dello spaccio e feudo degli Spada. A scoprire il metodo alternativo per riconoscere clienti o "colleghi" amici dei pusher sono stati i finanzieri del reparto della polizia giudiziaria di Ostia.

Ieri i militari hanno arrestato tre pusher ritenuti vicini proprio agli Spada. I finanzieri per superare lo scanner del video citofono hanno usato uno stratagemma: si sono fini corrieri e si sono fatti aprire da un condomino ignaro. Una volta nel palazzo, è scattato il blitz con gli arresti.

Lanci di bottiglie contro Brumotti

Proprio nei giorni scorsi in quella zona dello spaccio di Ostia si era recato Vittorio Brumotti insieme alla troupe di Striscia La Notizia. Al suo arrivo, ignoti residenti hanno intrapreso contro Brumotti e lo staff della trasmissione televisiva lanci di bottiglie dalle finestre. Sul posto gli uomini della Guardia di Finanza che hanno identificato alcune persone. Il servizio giornalistico sulle piazze di spaccio a Ostia, non aveva però nulla a che vedere con gli arresti dei pusher che usano il riconoscimento facciale per aprire a clienti e amici.