Ostia, armato di coltello rapina un supermercato e fugge tra i palazzi del quartiere

Al termine di un'intensa attività di indagine, i carabinieri di Ostia sono riusciti ad identificare un 33enne romano responsabile di una rapina in supermercato di Ostia.

In particolare, l'esito dell’attività investigativa condotta dai militari ha consentito di identificare e rintracciare l'uomo che poco prima, a volto travisato e sotto la minaccia di un coltello, ha costretto la cassiera di un supermercato di via Isole del Capoverde a farsi consegnare i soldi dell’incasso, per poi scappare a piedi e dileguarsi.

Le testimonianze raccolte dai arabinieri, allertati dopo la rapina, e l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso ai militari di consultare gli archivi fotografici in loro possesso e risalire all’identità del delinquente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immediate ricerche, pertanto, hanno permesso di rintracciare e scovare l’uomo che nel frattempo si era rifugiato nella fitta rete di abitazione di via Costanzo Casana. Ad incastrarlo definitivamente è stato il rinvenimento della refurtiva di circa 400 euro e il ritrovamento dell’arma del delitto.