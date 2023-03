Ostia: quattro accoltellati durante una rissa, uno grave

Una rissa è sfociata nel sangue all'alba di mercoledì 8 marzo ad Ostia, in viale della Marina. A richiamare l'intervento degli agenti della polizia di Stato e del 118, sono stati alcuni residenti.

Secondo quanto appreso quattro uomini di nazionalità egiziana, hanno iniziato a litigare sotto i portici, di fronte alle attività commerciali ancora chiuse. I quattro, tra loro anche un minorenne, erano in preda a un forte stato di agitazione da alcol. Durante la rissa in due hanno estratto i coltelli. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia. Uno di loro, 22 anni, è stato raggiunto da cinque coltellate. È ricoverato in prognosi riservata. Non in pericolo di vita.