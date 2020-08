Paura ad Ostia, si barrica in casa e minaccia di far esplodere una palazzina. Evacuate 40 persone

Momenti di tensione ad Ostia dove, dalle 7:45 di martedì 18 agosto, un uomo di 59 anni si è barricato nel suo appartamento minacciando di far esplodere una palazzina di cinque piani, in piazza Lorenzo Gasparri. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito il loro vicino, al quarto piano, urlare di voler far esplodere l'appartamento: "Basta, faccio saltare tutto in aria. Tutto".

Minaccia di far esplodere palazzina ad Ostia

Urla, unite poi ad un forte odore di gas. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco, con l'autoscala, che hanno subito chiuso le utenze di quel quadrante di Ostia, la polizia Locale di Roma Capitale, con il X Gruppo Mare, che ha chiuso la strada da via Storelli e via Baffigo e i carabinieri che hanno fatto evacuare in sicurezza 40 residenti della palazzina, iniziando poi a parlare con il 59enne, dagli intenti pericolosi.

Per permettere i soccorsi sono stati deviati anche i bus Atac. L'uomo, più volte, ha continuano ad urlare di avere in casa anche armi, molotov e bombole del gas. Tutti elementi da accertare, considerando le condizioni dell'uomo, in evidente stato di alterazione secondo le prime informazioni fornite dall'Arma.

A Colleferro un episodio analogo

Due giorni fa un fatto analogo è successo a Colleferro, in provincia di Roma. Qui un 35enne del luogo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e droghe, a seguito dell’ennesima lite verbale con la madre convivente, ha minacciato di far esplodere l’abitazione con una bombola di gas.

Immediato l'intervento dei carabinieri della Stazione di Artena che, alla richiesta d'aiuto della madre 60enne e con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro, hanno fatto evacuare il piazzale dell'abitazione, poi hanno distratto il 35enne riuscendo a entrare nell'abitazione e mettere in sicurezza la bombola di gas.

Riportata la calma, i carabinieri hanno fatto intervenire i vigili del fuoco di Colleferro che hanno certificato l'assenza di pericoli per l'abitazione. Certificata l'’escalation di violenze commesse dal 35enne, i Carabinieri lo hanno arrestato.