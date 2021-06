Gomma forata e minacce, avvocato interviene e salva ragazza da posteggiatore abusivo

È successo in piazza della Stazione Vecchia, a Ostia. Il legale ha assistito dalla finestra ed è intervenuto chiamando i carabinieri

Si è rifiutata di pagare il “pizzo” al parcheggiatore abusivo, e oltre a ritrovarsi con una ruota forata si è vista anche minacciare per ottenere i soldi. È successo a Ostia a una giovane donna, salvata da un avvocato che ha assistito alla scena ed è intervenuto.

A raccontarlo è lo stesso avvocato, Guido Pascucci: “Uno dei parcheggiatori, un uomo di origine magrebina, tossicodipendente, ha avvicinato una ragazza che aveva parcheggiato la sua auto, per farsi dare dei soldi, ma la ragazza non ha ceduto, non ha dato soldi e si è allontanata - ha raccontato sui social - Dopo qualche ora la ragazza è tornata a prendere la sua auto, ed ha trovato una ruota della sua auto bucata, e lo stesso parcheggiatore abusivo che la aspettava, sempre lì, con atteggiamento minatorio. Tutto è accaduto sotto le finestre del mio studio”.

La ragazza, riferisce l’avvocato, ha chiesto aiuto: “Dopo aver dissuaso il parcheggiatore, ed avergli evidenziato la necessità di non allontanarsi, abbiamo fatto intervenire una pattuglia dei Carabinieri, che ha provveduto a fermare il questuante e portarlo presso la centrale operativa”.

Stando a quanto riferito da Pascucci, l’uomo è stato alla fine fermato per varie ipotesi di reato e per la mancanza del permesso di soggiorno e documenti, e nelle sue tasche sono state trovate bottiglie di metadone e siringhe usate:

“In piazza della Stazione Vecchia si alternano parcheggiatori abusivi - conferma l’avvocato intervenuto denunciando la situazione - il giorno chiedono soldi e la notte dormono nel parco antistante il palazzo del "Governatorato" scavalcando la recinzione che delimita la proprietà della ferrovia e il parco giochi”.