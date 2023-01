I clan di Ostia dietro le occupazioni abusive dei locali Ater

I clan di Ostia dietro le occupazioni abusive di locali e box di proprietà dell'Ater. Blitz dei carabinieri all'alba. Due le persone finite in manette, un uomo ed una donna. Ritenuti responsabili di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’Ater in via delle Ebridi e via Martinica.

Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia - su delega della Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma - ad eseguire un decreto di sequestro preventivo di numerosi locali commerciali e di tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per un totale di 4947 mq.

La coppia è gravemente indiziata del reato di invasione di edifici, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, proprio perché gli immobili, ubicati nel quartiere di “Nuova Ostia”, feudo delle famiglie Fasciani e Spada, sarebbero occupati al fine di utilizzare i locali quali basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, armi ed ingenti quantità di stupefacenti.

