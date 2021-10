Ostia, usa senza permesso 22 garage dell'Ater come deposito e altri 4 li riaffitta: commerciante finisce nei guai

È finito nei guai un commerciante di 62 anni di Ostia, denunciato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia del lido per il reato di "invasione di terreni o di edifici". A seguito di mirati accertamenti, i militari hanno riscontrato che l'uomo occupava illecitamente e senza alcun titolo autorizzativo ben 25 garage nel seminterrato di una palazzina di via delle Ebridi di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma.

Dei venticinque locali, 22 venivano utilizzati come depositi di vario materiale commerciale, dai materassi e ai mobili, altri tre box erano stati concessi, sempre senza permesso, in locazione altre persone e uno utilizzato come unità abitativa. Il commerciante, secondo quanto riscontrato dall'Arma, si faceva pagare al mese qualche centinaio di euro per l'affitto.