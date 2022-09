Ostia, blitz dei carabinieri negli stabilimenti: multe per 7200 euro

Stabilimenti balneari di Ostia non a norma sotto diversi aspetti. Fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della compagnia di Ostia che, con il supporto dei colleghi del raggruppamento aeromobili dipratica di mare, del N.I.L. e N.A.S. di Roma hanno ispezionato i lidi del lungomare.

Nei quattro stabilimenti multati è stata riscontrata, a vario titolo, l'inadeguata etichettatura per la tracciabilità dei prodotti alimentari, carenze igienico strutturali su cui sono in corso accertamenti circa il possesso dei titoli autorizzativi, la presenza del distributore del ghiaccio in luogo non idoneo, l'installazione di un sistema di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione, inadeguatezze relative al locale spogliatoio e l'omessa esibizione del documento valutazione rischi. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 7.200.