Ostia, minorenne rischia di annegare nella spiaggia senza bagnini: salvato da un bagnante

Momenti di paura nella mattina di oggi a Ostia dove un ragazzo di sedici anni ha rischiato l'annegamento in una delle spiagge libere non coperte dal servizio di salvamento. I fatti intorno alle 11. A dare l'allarme alcuni bagnanti. Il minorenne, secondo quanto si apprende, era in acqua nel tratto spiaggia libera antistante il lungomare Duca degli Abruzzi, quando forse trascinato dalle correnti è finito a largo, annaspando.

Un bagnante, notata la scena, si è tuffato portandolo a fatica a riva. Sul posto il personale del 118 che ha soccorso il ragazzo portandolo in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, dove il minorenne resterà in osservazione in prognosi riservata almeno per 24 ore.

La vicenda ricorda quanto successo lo scorso giugno nella spiaggia libera Senape quando un bagnino salvò un 13enne in un tratto di spiaggia che lui non avrebbe dovuto coprire. Una fortuna che non ha avuto Arnaldo Talevi morto a 82 anni in una delle spiagge libere del mare di Roma lo scorso 4 luglio.