Maltempo, danni sul litorale di Ostia: alberi in strada e cabine distrutte dal forte vento

Cabine divelte da una tromba d'aria e letteralmente scaraventate sulla carreggiata del lungomare. Fortunatamente senza conseguenze su persone. E poi strade chiuse, allagate, e alberi caduti che hanno schiacciato auto parcheggiate sulla via. Il maltempo di queste ore ha fatto danni soprattutto sul litorale di Ostia.

Questa notte il forte vento ha distrutto alcune cabine del lido la Vecchia Pineta, sul lungomare Lutazio Catulo. Sono intervenuti i vigili urbani a chiudere il tratto interessato, dal Canale dei Pescatori a Piazza dell'Aquilone, per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione e il transito delle persone. Sul posto anche volontari del gruppo Protezione Civile The Angels. Sempre a Ostia poi, in via Alessandro Piola Caselli, un albero caduto ha danneggiato cinque macchine parcheggiate sulla strada.

(Foto Ansa)

Non mancano dichiarazioni polemiche sull'accaduto. "Un vero e proprio colpo di grazia a un settore, quello della balneazione, già pesantemente colpito dalla crisi economica portata dal Covd-19" ha detto in una nota stampa Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio. "La cosa che più ci fa riflettere è che il tutto si è verificato nel silenzio delle istituzioni. Si sa da sempre quanto distruttivo possa essere il maltempo sul nostro litorale durante l'inverno, ma anche quest'anno, il più critico perchè attraversato da un emergenza sanitaria ancora in corso, nulla è stato fatto per prendere le dovute precauzioni per mettere in sicurezza il X Municipio" conclude Picca.

Tra i danni causati dal maltempo anche la morte di un delfino, trovato spiaggiato all'altezza della spiaggia Libera Blu di Ostia. "La Capitaneria di Porto è intervenuta - ha fatto sapere Alessandro Ieva, assessore all'Ambiente del X municipio - e domani mattina sarà portato via".