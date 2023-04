Ubriaco, aggredisce la moglie in un locale: la donna si salva chiamando i carabinieri

Un uomo di 40 anni è stato denunciato sabato sera dai carabinieri di Ostia dopo avere aggredito verbalmente e minacciato la moglie durante una serata in un locale.

La richiesta di aiuto è arrivata proprio dalla donna, che vedendo il marito aggressivo e ubriaco ha chiamato il 112. Una pattuglia è quindi arrivata in via Armuzzi, zona Lido di Ostia, per controllare: alla vita delle divise, l’uomo si è scagliato anche contro di loro spintonandoli nel tentativo di allontanarsi.

Bloccato e calmato, a fatica, l’uomo ha rifiutato l’assistenza del personale sanitario del 118 e nessuno è rimasto ferito. Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.