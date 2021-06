Ostia, lite di coppia in strada: arrivano i carabinieri. Lui aveva un coltello

Stavano litigando in strada ad Ostia, in via Giuliano Da Sangallo, quando a seguito della segnalazione di alcuni passanti che avevano notato l’accesa discussione tra una coppia, sono dovuti intervenire i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia. I miliatari, prevedendo, dal tono acceso del litigio, che la discussione potesse degenerare, hanno calmato la lite e hanno identificato i due.

L’uomo, un 36enne romano già gravato da precedenti, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno del proprio marsupio. L’arma è stata immediatamente sequestrata mentre il l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Durante altri controlli, i carabinieri hanno proceduto fernato un 45enne notato mentre transitava in piazzale della Posta. L’uomo è stato arrestato perché risultato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Deve scontare quasi 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.



È invece finito in carcere un 44enne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro la persona. L’uomo, già noto per i suoi atteggiamenti violenti, all’inizio del mese si era reso responsabile dell’aggressione della propria madre convivente, venendo tuttavia prontamente bloccato da Carabinieri. I militari, resisi conto che la convivenza dei due poteva risultare “esplosiva”, hanno relazionato l’accaduto al Magistrato competente che, condividendo i timori degli uomini dell’Arma, ha disposto l’immediata carcerazione del malfattore. L’uomo è stato quindi prelevato dalla sua abitazione e tradotto presso la casa circondariale di Velletri.