Ostia, ladro di ristoranti preso dopo una fuga sulla spiaggia. Il giudice: "Non potrà uscire di casa di notte"

È entrato in due ristoranti di Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli, e ha rubato soldi e un cellulare. Ad acciuffarlo dopo una breve fuga sono stati i carabinieri che hanno così arrestato un trentenne accusato di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Ostia, l'uomo, dopo aver forzato la porta d’'ingresso, si era introdotto all'interno di due ristoranti sul lungomare rubando un telefono cellulare e soldi contenuti nei registratori di cassa venendo sorpreso dall'arrivo dei militari, dopo una fuga in spiaggia.

Individuato dopo una breve ricerca, è stato trovato in possesso sia del cellulare che del denaro contante asportati poco prima in una delle due attività commerciali. Nella mattina di venerdì il tribunale di Roma, a seguito del giudizio di convalida, lo ha sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno.