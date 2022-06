Appartamento in fiamme per una sigaretta, salvati due fratelli

Mattinata di paura in zona Stella Polare, a Ostia, per un incendio scoppiato in un appartamento di via Almagià in cui abitano due anziani fratelli, uno dei quali disabile.

Il rogo è divampato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina al civico 16. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri di Ostia, che sono entrati e hanno trovato i due pensionati in casa, sotto choc e avvolti dal fumo. Li hanno quindi presi in braccio e portati fuori, affidandoli poi alle cure del 118.

I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, che fortunatamente risulta agibile: i danni sono contenuti al salone, dove l’incendio è scoppiato presumibilmente per una sigaretta lasciata accesa su un materasso. I due fratelli sono stati accompagnati al vicino ospedale Grassi con un principio di intossicazione.