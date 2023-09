Incendio a Ostia, appartamento distrutto dalle fiamme in zona Idroscalo

Con l’inizio di settembre per molti le vacanze sono ormai terminate, ma non per i vigili del fuoco, che anche nel fine settimana appena trascorso sono intervenuti in diverse occasioni per domare incendi scoppiati in appartamento o per spegnere roghi di sterpaglie e vegetazione.

Nella giornata di domenica, in particolare, gli interventi più impegnativi sono stati tre. Oltre all’incendio che ha devastato due appartamenti a Val Melaina, altri due interventi sono scattati sul litorale, a Ostia, e a Labaro, quadrante nord della Capitale.

Ostia, icendio in appartamento in zona Idroscalo

Nel caso di Ostia, l’incendio è scoppiato in uno degli appartamenti di un palazzo di via della Carlinga, zona Idroscalo, abitato da un un uomo con difficoltà a muoversi. È stato lui a riferire ai poliziotti del distretto Lido, intervenuti a supporto dei pompieri, di avere fatto cadere una sigaretta nel soggiorno e di non essersene accorto se non quando era ormai troppo tardi. L’uomo è stato portato in salvo incolume, ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Labaro, sterpaglie in fiamme vicino alle abitazioni

Nel caso di Labaro, invece, l’incendio è partito da un cumulo di sterpaglie all’incrocio tra via Frascheri e via Gemona del Friuli.

La strada è stata chiusa dai carabinieri per consentire le operazioni di spegnimento, partite immediatamente per evitare che le fiamme, molto vicine alle abitazioni e a un ristorante, potessero espandersi.