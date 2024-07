Ostia, vanno in spiaggia e gli rubano il camper: turisti costretti a tornare a casa in costume

Si sono fermati per fare un bagno e quando sono tornati al camper, parcheggiato poco distante, non lo hanno trovato più. È quanto accaduto ad una famiglia di Padova, nella giornata di sabato 20 luglio, rimasta vittima di un furto che ha complicato, non poco, il ritorno a casa.

Il furto nel parcheggio

“Con mia madre Annalisa, di 69 anni, e mio figlio Leonardo di 4, abbiamo trascorso una vacanza a Tropea. Di ritorno, per non fare un unico viaggio, abbiamo pensato di fermarci ad Ostia. Siamo arrivati lì nel pomeriggio e siamo andati in spiaggia. Quando sono tornato al camper, che avevo posteggiato in via dell’Aquilone, non c’era più”. Nel giro di un paio d’ore dall’arrivo, ha raccontato Davide, il turista padovano a Romatoday, il mezzo era stato rubato.

Rimasti solo con il costume

La zona del furto è quella di Ostia Lido, all’altezza della spiaggia libera blu. Il furto, dichiara la vittima, è stato immediatamente denunciatoma finora il mezzo non è stato ritrovato. “Avevamo solo il costume e l’infradito addosso e con noi un ombrellone, il mio portafogli ed il cellulare. Tutto il resto è rimasto a bordo, compreso le medicine di mio figlio” ha spiegato il turista. “Ora siamo tornati a Padova, ma abbiamo dovuto fare un viaggio prendendo due treni, fino a Tiburtina, e poi un pullman fino a casa nostra. Siamo arrivati a Padova alle 6.30 con indosso una maglietta che ci è stata donata ed un costume. Mio figlio era distrutto per l’accaduto, sono pronto ad offre una bella ricompensa per chi ritrova il nostro camper”.

Come riconoscere il camper rubato

Il mezzo rubato è un camper Fiat Ducato “McLouis” bianco del 2007 con la targa CM117XH. Sul retro presenta un vistoso cerchio di circa 40 centimetri di diametro con la scritta “Happy Camper. “Ci tengo molto a questo camper perché l’ho comprato per stare con mio figlio che vedo poco, poiché sono separato da mia moglie. Anche lui c’è molto affezionato ed infatti è rimasto molto male di non averlo ritrovato. Tra l’altro, all’interno c’erano anche i suoi giocattoli”. Sul retro del mezzo, ha spiegato il suo proprietario, c’era una rastrelliera con tre biciclette.