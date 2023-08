Ostia si sveglia con il rumore di elicotteri e delle sirene: blitz tra i palazzi dello spaccio

Un elicottero in volo, sirene e cinquecento tra uomini e donne delle forze dell'ordine hanno circondato la zona di Ostia Nuova dalle prime ore di oggi, giovedì 31 agosto, focalizzandosi sui palazzi popolari di via Marino Fasan. L'area è quella del feudo degli Spada. Secondo quanto si apprende, polizia di Stato, carabinieri del gruppo Ostia e polizia locale hanno controllato gli appartamenti alla ricerca di droga e anche per controllore eventuali occupazioni abusive.

I cani antidroga hanno lavorato anche per ispezionare i garage e le auto parcheggiate. Al blitz hanno partecipato anche i vigili del fuoco, per controllare eventuali grate da demolire, guardia di finanza, gruppi antiterrorismo, in caso di materiale esplosivo rinvenuto, le unità operative di primo intervento (Uopi) della polizia e le aliquote di primo intervento (Api) dei carabinieri.

I controlli sono stati estesi alle aree verdi davanti alle abitazioni perquisite. Presenti anche tecnici dell'Acea. Il bilancio dei controlli è atteso in giornata. Solamente qualche giorno di in via Fasan, un ragazzo di sedici anni fu trovato dai poliziotti con oltre un chilogrammo di droga.

Il giovane, fuggito, è stato bloccato e arrestato. Per evitare che fosse portato in commissariato, dai palazzi qualcuno ha lanciato vasi e pietre contro gli agenti. Un tentativo comunque vano e che non ha evitato l'arresto del minorenne.

Articolo in aggiornamento