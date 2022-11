Ostia, elicottero e cani antidroga: nuovo blitz nella piazza dello spaccio

Nuovo blitz nelle case popolari 'Lotti' a Ostia. Per la quarta volta in meno di un mese le forze dell'ordine hanno ispezionato da cima a fondo la zona delle case popolari, nota piazza dello spaccio. Un elicottero della polizia ha iniziato a sorvolare la zona questa mattina, all'alba. Diverse le pattuglie che stanno passando al setaccio le abitazioni di edilizia residenziale pubblica nei pressi di viale Vasco da Gama, insieme alle unità cinofile.

Nei giorni scorsi al 'Lotti' di Ostia sono state sequestrati dosi di droga, parti di armi clandestine e arrestate persone. L'attività arriva in seguito a diversi episodi di violenza l'ultimo dei quali avvenuto lo scorso 4 novembre quando ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola a scopo intimidatorio nei pressi degli edifici popolari.

Al loro arrivo i militari della compagnia di Ostia non hanno trovato nulla se non alcuni bossoli a terra, almeno dieci. L'autore degli spari ancora non è stato trovato. La zona già in passato già oggetto di controlli, blitz e operazioni dei carabinieri. L'ultima sei di controlli serrati risaliva al dicembre del 2021.