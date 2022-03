La droga per lo spaccio nascosta nel vano ascensore dei palazzi popolari

La droga pronta per lo spaccio, nascosta nei vani di una una delle palazzine popolari di Ostia. A trovarla nei "lotti" di via Vasco de Gama, i carabinieri che hanno arrestato un 45enne e un 61enne del posto, già noti alle forze dell’ordine.

Nella disponibilità dei due, sono state trovate 40 dosi di cocaina, in parte nascosti nel vano ascensore del palazzo. "Pallette" già pronte per la vendita. All'esito del giudizio di convalida tenuto presso il tribunale di Roma, i due sono stati sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e all'obbligo di presentazione in caserma.

Altri controlli a Ostia

Nella rete dei controlli dei carabinieri di Ostia, sono finiti anche un 41enne tunisino trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello e un taglierino e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, e un 21enne fermato in auto mentre percorreva le strade cittadine a velocità sostenuta. Sottoposto agli accertamenti è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito. Al ragazzo è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.