Estate al via a Ostia, i carabinieri passano al setaccio gli stabilimenti

Partita ufficialmente la stagione balneare, scattano anche i controlli sul litorale romano contro spaccio, guida in stato di ebbrezza e anche rispetto delle leggi sul lavoro nei tanti locali e stabilimenti che hanno riaperto i battenti per l’estate.

Ostia, in particolare, è finita nel mirino dei carabinieri, che nel corso di un servizio di controllo hanno denunciato cinque persone e staccato multe per 3.600 euro.

Oltre duecento le persone controllate, decine gli stabilimenti balneari. In un caso il titolare di uno stabilimento è stato sanzionato dagli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro per avere impiegato un lavoratore “in nero”, in un altro è scattata la denuncia per avere installato sistemi interni di videosorveglianza senza la preventiva e obbligatoria autorizzazione.

I carabinieri della stazione di Ostia Antica, Ostia e della Sezione Radiomobile hanno poi controllato decine di auto, ritirando anche patenti per guida in stato di ebbrezza, e denunciato un 50enne fermato a bordo di uno scooter rubato e un 35enne sorpreso con un set di grimaldelli in tasca. Hanno poi accertato la manomissione del contatore domestico di un 45enne, che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica ribandì energia: anche lui è stato denunciato. Sette ragazzi, infine, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria perché trovati in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana.