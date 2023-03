I maxi controlli dei carabinieri nella movida del litorale

Oltre 250 persone identificate e 10 denunciate, 96 veicoli controllati e una patente ritirata. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Ostia lungo il litorale romano, un’attività che si è concentrata soprattutto sulle aree della movida.

I carabinieri sono intervenuti in via del Faro di Fiumicino e hanno denunciato due persone di 30 e 27 anni, entrami originari di Cuba, perché gravemente indiziate del reato di ricettazione di un iPhone, sottratto poco prima a una ragazza. Dopo la denuncia ai carabinieri, i militari sono riusciti a trovare i individuare i due non lontano dal luogo del furto sfruttando la geolocalizzazione. Perquisiti, sono stati trovati in possesso del cellulare che è stato riconsegnato alla vittima.

Un 40enne di Fiumicino è stato invece denunciato dopo essere stato trovato in possesso di una riproduzione della placca metallica con segno distintivo della polizia di Stato, senza matricola.

Nel corso dei controlli della circolazione stradale è stato invece denunciato un uomo di 37 anni perché portava in auto un bastone; il passeggero che era con lui, trovato in possesso di 5 grammi di hashish, è stato invece segnalato alla prefettura. Un altro uomo non si è fermato all’alt dei carabinieri che stavano effettuando un posto di controllo, e ne è nato un inseguimento al termine del quale gli è stata ritirata la patente. L'uomo è stato anche denunciato poiché risultato positivo all’alcoltest e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Denunciato anche un 20enne trovato con circa 9 grammi di hashish e un bilancino di precisione.