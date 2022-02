Ostia Antica, coltelli da macellaio e pistole giocattolo per le rapine

Hanno commesso almeno 2 rapine a mano armata a Ostia Antica nel dicembre scorso. I due, romani di 50 anni e già indagati per altre rapine, sono stati scovati dai carabinieri dopo una indagine.

L'attività investigativa ha consentito di "raccogliere gravi indizi di colpevolezza" a loro carico in ordine a due colpi, durante i quali erano riusciti a far perdere le loro tracce. La prima rapina è stata fatta in una farmacia dove un individuo brandendo un coltello da macellaio si era fatto consegnare dalla titolare 600 euro in contanti dalla cassa.

La seconda, due giorni dopo, vittima una ragazza 20enne che camminava a piedi alla quale era stata puntata una pistola, poi rivelata una di quelle giocattolo e costretta a consegnare il denaro in suo possesso e una carta Postpay. Rapine, in un periodo di tempo ristretto, nelle quali fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I due uomini, al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti in carcere dove attenderanno le successive fasi del processo.